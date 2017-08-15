СБУ выдворила из Украины российскую журналистку: въезд запрещен на три года

СБУ выдворила из Украины российскую журналистку, которая работала на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), Тамару Нерсесьян. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Выдворили ее сегодня ночью», - заявила она.

В то же время ТАСС со ссылкой на пропагандистский телеканал "Россия 24" сообщает, что она лишена права въезда в Украину сроком на три года.

"Меня задержали на улице и сразу отвезли в отделение, в главный офис Службы безопасности, где в течение трех часов проводился допрос... После допроса мне было зачитано решение службы безопасности Украины о том что меня депортируют и лишают возможности въезда на территорию Украины в течение трех лет", - сказала Нерсесьян.

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По слова журналистки, ее посадили в машину и вывезли на границу с РФ. Отмечается, что поводом для депортации послужили ее репортажи, которые представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины.

Нерсесьян добавила, что оператор телекомпании "продолжает находиться в Киеве, решается вопрос о его дальнейшей судьбе".

Ранее УНИАН сообщал, что Заблокирована деструктивная деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".