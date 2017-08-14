Охотился, ужинал и пел в караоке: Кравчук рассказал, что делал Янукович в ночь избиения студентов на Майдане

Экс-президент Виктор Янукович в ночь на 30 ноября 2013 года, когда на Майдане «Беркут» избил студентов охотился вместе с первым главой государства Леонидом Кравчуком. Об этом рассказал сам Кравчук в интервью изданию «Гордон».

«... обстановка была сложной, и мы уже знали, что на Майдане собираются студенты. Когда закончилась охота, мы пошли ужинать, пели песни ... как это называется, когда по телевидению поют? .. », - рассказал Кравчук, добавив: «Виктор Федорович всегда пел караоке. У него был хороший голос ... Понимаете, тогда на Майдане еще не было конфликта. Только пришли студенты».

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Кравчук также рассказал, что все подпевали Януковичу. Он также заявил, что в тот вечер к Януковичу кто-то подошел и попросил его выйти.

«Я не помню, какие песни ... Все сидели, некоторые, у кого был голос или настроение, подпевали. Ну это продолжалось недолго. Ужин сколько длится? До часа? Это уже конец охоты, поужинали - и поехали. Возможно, кто-то и оставался, не знаю. Но факт его срочного возвращения в Киев - это было при мне», - сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН ранее, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. 29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство по делу Януковича.