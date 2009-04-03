Возмещение НДС по партийному принципу: БЮТ получает, другие - нет

20:50, 03 апреля 2009
Политика
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Версия Полтавского губернатора

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ считает, что сегодня возмещение НДС ведется по партийному принципу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня на пресс-конференции.

"На сегодня задолженность по НДС в Полтавской области составляет около 400 млн. грн. Возмещение НДС ведется по партийному принципу, то есть те (предприниматели), которые является членами БЮТ получают НДС, другие – нет. В прошлом году 140 млн. грн. распределились по ГОКу и КрАЗу, ни вагонный завод, ни ГРЛ не получили", - заявил В.АСАДЧЕВ.

Справка. По данным СМИ, владельцем Полтавского горно-обогатительного комбината и АвтоКрАЗа является Константин ЖЕВАГО, народный депутат, представитель фракции БЮТ.

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