Омелян назвал 900% надбавки к зарплате главы "Укравтодора" предохранителем от коррупции

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пояснил решение министерства о надбавке в 900% к зарплате и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомира Новака необходимостью предотвратить коррупцию. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Что нам лучше: иметь вора, или иметь нормального специалиста? Однозначно нормального специалиста. И рыночная зарплата является одним из предохранителей для того, чтобы люди думали о работе, а не о каких-то левых доходах. Ми видим, что в случае с Балчуном высокая зарплата не сработала. Теперь будут расследования, надеюсь, они будут завершены громкими судебными делами", - сказал Омелян.

По его словам, министерство пошло путем надбавок, поскольку не имеет других необходимых механизмов.

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"Министерство инфраструктуры еще с самого начала выступило с инициативой рыночных зарплат руководителям крупнейших государственных предприятий Украины. В случае "Укравтодора", это государственная служба. У нас нет возможности установить рыночные механизмы, поэтому мы пошли путем надбавок. Я считаю и глубоко в этом убежден, что господин Новак абсолютно качественный человек на своей должности. Это бывший министр инфраструктуры с огромным опытом и в политический, и в реальной сфере. Он получает достаточно низкую зарплату, если сравнить с теми объемами ответственности, которые он имеет", - пояснил свою позицию глава министерства.

При этом Владимир Омелян не назвал точной суммы, которая на данный момент выплачивается Славомиру Новаку.

"С моей стороны это будет некорректно комментировать. Я могу подтвердить, что у него зарплата выше, чем у руководителей государственных агентств. Это было политическое решение, которое было принято Кабмином, и это было одно из его условий трудоустройства в Украине", - подытожил Омелян.

Ранее стало известно, что главе "Укравтодора" Славомиру Новаку подняли зарплату на 900%. В Мининфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.