Глава "Укравтодора" получал 900% надбавки к зарплате (документ)

Главу "Укравтодора" Славомиру Новаку подняли зарплату на 900%. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Мальнев, опубликовав документ от Мининфраструктуры.

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Так, в Министерстве инфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.

С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 тысяч гривень) и вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе–феврале – за счет надбавки в 900% – получал по 700 тысяч гривень!", - говорится в сообщении журналиста.

Ранее Национальный банк Украины и Министерство финансов не смогли согласовать проведение репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа для выделения 15 млрд грн на строительство дорог, что составляет 50% от запланированного на этот год финансирование в размере 30 млрд грн.