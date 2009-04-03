У Литвина жалуются, что Янукович лишил их права на труд
Зарубинский: заседания ВР не будет
Заместитель фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что сегодня заседание Верховной Рады Украины не состоится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
«Меня, как народного депутата Украины, лишили права на труд», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.
Он напомнил, что на текущей неделе парламент работает в пленарном режиме, но идет блокирование работы, и заседания не могут проходить.
Депутат отметил, что решил пойти работать в комитет.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции Партии регионов второй день подряд продолжают блокировать работу Верховной Рады.
В настоящее время в сессионном зале находятся около 20 депутатов, которые блокируют президиум парламента.
Вход в президиум также заблокирован стульями.
Кроме того, несколько народных депутатов сидят в ложе правительства.
Ночью депутаты от Партии регионов дежурили в сессионном зале.
«Регионалы» требуют от правительства внести на рассмотрение ВР антикризисную программу.