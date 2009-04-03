У Литвина жалуются, что Янукович лишил их права на труд

Заместитель фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что сегодня заседание Верховной Рады Украины не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Меня, как народного депутата Украины, лишили права на труд», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Он напомнил, что на текущей неделе парламент работает в пленарном режиме, но идет блокирование работы, и заседания не могут проходить.

Депутат отметил, что решил пойти работать в комитет.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции Партии регионов второй день подряд продолжают блокировать работу Верховной Рады.

В настоящее время в сессионном зале находятся около 20 депутатов, которые блокируют президиум парламента.

Вход в президиум также заблокирован стульями.

Кроме того, несколько народных депутатов сидят в ложе правительства.

Ночью депутаты от Партии регионов дежурили в сессионном зале.

«Регионалы» требуют от правительства внести на рассмотрение ВР антикризисную программу.