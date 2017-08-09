Глава Высшего совета правосудия ответил на упреки в совмещении работы в России и Украине

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк два месяца совмещал работу в судах России и Украины. Об этом сообщали журналисты издания Prosud, сам глава прокомментировал эту информацию.

Так, Бенедисюк в июле 1991 года начал свою карьеру с должности судьи 37-го военного суда Дальневосточного военного округа г. Южно-Сахалинск и занимал эту должность до 1994 года.

"Интересно и то, что, согласно биографии председателя ВСП на официальном сайте, судьей в Южно-Сахалинске Игорь Бенедисюк был до апреля 1994 года, впрочем, судьей Военного суда Киевского гарнизона стал в феврале того же 1994-го. А следовательно, с февраля по апрель 1994 года Бенедисюк совмещал работу судьей не просто в двух разных судах, а в судах разных стран", - отмечается в расследовании.

"Эти особенности карьеры господина Бенедисюка поднимают еще один вопрос: гражданином какой страны он был во время службы в Российской Федерации? Когда он получил украинское гражданство и лишился российского?" – отметили журналисты.

В свою очередь, в комментарии "Украинской правде", предоставленном пресс-службой ВСП, Бенедисюк отметил: "На все вопросы, неоднократно предоставлял комментарии. Обидно, что ответы никогда не попадают в статьи ProSud. Впрочем, понимая, что это важно, объясню".

"Я закончил обучение в СССР и как офицер получил распределение. В 1991 году, когда распался Советский Союз и была провозглашена независимость, я для себя принял решение вернуться в Украину. Написал соответствующие обращения и в Министерство обороны Украины, поскольку был военным, и к председателям судов, но мне отказали в связи с отсутствием вакансий", - рассказал Бенедисюк.

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"Лишь в конце 1993 года в судах были открытые вакансии и мне предложили работу. Я собрал все необходимые документы, в том числе документы относительно гражданства. Как известно, украинское законодательство не предусматривает двойного гражданства, без украинского гражданства невозможно занять должность судьи", - отметил он.

"В феврале 1993 года я был избран Верховной Радой Украины судьей военного суда Киевского гарнизона, поэтому получил статус судьи, о чем и указано в биографии, однако полномочий не осуществлял. В штат суда был зачислен после увольнения с предыдущего места службы. С того времени, с 1994 года, я работал в Киеве", - отметил Бенедисюк.

Как сообщал УНИАН, в Высшем совете правосудия заявили, что 17 марта поздно вечером группа одетых в балаклавы лиц совершила нападение на председателя ВСП Игоря Бенедисюка и его жену возле их частного дома. С целью самозащиты судья был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия.