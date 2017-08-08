Нардеп Поляков не надел электронный браслет и не сдал паспорта - прокурор

В Соломенском районном суде Киева продолжается судебное заседание по обращению в доход государства залога в размере 304 тыс. грн, который в конце июля внес народный депутат Украины Максим Поляков.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры настаивают на том, чтобы залог был перечислен в государственный бюджет.

По их словам, Поляков не выполнил условия меры пресечения, а именно не позволил надеть на себя электронный браслет, а также не сдал загранпаспорт и другие документы, дающие право въезда/выезда из Украины.

В свою очередь адвокаты нардепа заявляют, что браслет на их подзащитного пыталось надеть лицо, которое не имеет на это права - работник полиции. Они убеждают суд, это процессуальное действие должны были осуществить работники Национального антикоррупционного бюро, и поэтому не видят нарушения условий меры пресечения со стороны Полякова.

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На сегодняшнем заседании должен выступить в качестве свидетеля работник полиции, который должен был надеть браслет на Полякова в Черкасском областном управлении МВД.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, и это стало основанием для ходатайства о взыскании внесенного им залога в доход государства.

21 июля Соломенский райсуд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.