Невыполнение Поляковым решения суда об электронном браслете предусматривает уголовную ответственность - НАБУ

Невыполнение народным депутатом Максимом Поляковым (фракция «Народный фронт») решения суда надеть электронный браслет предусматривает уголовную ответственность. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

Читайте такжеСАП обратилась в суд с ходатайством взыскать залог за Полякова в госбюджет - Холодницкий«Национальное антикоррупционное бюро Украины с уважением и пониманием относится к чувствам лиц, в отношении которых детективы Бюро осуществляют досудебное расследование. Народный депутат, как и любой гражданин Украины, имеет право защищать свою честь и достоинство в суде, выражать несогласие с действиями правоохранительных органов, обжаловать судебные решения в установленном законом порядке. Однако неотмененное решение суда должно быть выполнено. Умышленное невыполнение решения суда, согласно ст.382 Уголовного кодекса, влечет за собой уголовную ответственность», - отметили в НАБУ и добавили, что детективы многократно и разными способами информировали Полякова о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Соломенский районный суд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

1 августа стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством взыскать в госбюджет внесенный за Полякова залог за отказ носить электронный браслет и сдать паспорта.

Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.

*** 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов, пока установлена вероятная причастность двух народных избранников -Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Следствие установило как минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержанные лица, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более $300 тыс.

По данным следствия, эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонадр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.