Луценко солидарен со львовскими проститутками: милиционеров накажут

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми УМВД Украины во Львовской области, задержанные за вымогание взяток от проституток, понесут заслуженное наказание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не собираюсь никого покрывать – каждый, кто обоснованно привлекается к ответственности, должен нести полное наказание», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что три сотрудника милиции были задержаны, благодаря совместной работе службы внутренней безопасности МВД Украины вместе с работниками СБУ.

«Вообще за последний месяц после назначения руководителя СБУ, фактически все операции службы внутренней безопасности (МВД) и СБУ в отношении наших работников проводятся совместно... Если СБУ, прокуратура или другие органы помогут нам в очистке, я буду только благодарен», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, во Львове задержаны трое милиционеров из управления по борьбе с торговлей людьми за вымогание взяток от проституток. В Службу безопасности Украины с заявлением о систематическом вымогательстве работников специального подразделения милиции за непривлечение к ответственности за занятие проституцией обратилась группа женщин - жительниц города Львова.

Как сообщил заместитель прокурора Львовской области Олег УЛИНЕЦ, «арестован начальник одного из секторов УБПСТЛ и двух оперуполномоченных. Оперуполномоченные были задержаны «на горячем» во время получения взятки в размере полторы тысячи долларов США и шести тысяч гривен. Было установлено, что начальник сектора, в общем итоге, получил свыше 300 тысяч гривен". Заместитель прокурора при этом отметил: "На сегодняшний день мы не имеем оснований задерживать начальника управления. Но следствие ведется, устанавливаются новые факты и эпизоды по данному делу».

«В ходе расследования уже установлено, что арестованные милиционеры занимались вымоганием средств от проституток, а это были ежемесячно разные суммы – от 1500 до 4000 долларов США с одного лица, начиная еще с 2007 года! Мы ведем расследование и вскрываются все новые факты», - проинформировал О.УЛИНЕЦ.

Начальник следственного отдела прокуратуры Львовской области Александр ЧАЛЫЙ, комментируя подробности этого дела, отметил, что «милиционеры брали деньги с проституток в своих служебных кабинетах, прямо у входа в помещение УБПСТЛ, что на улице Архипенко, 1 - практически в центре Львова, а также в салонах собственных автомобилей. Потерпевшие в своих показаниях также отметили, что милиционеры заставляли предоставлять сексуальные услуги им и их приятелям, устраивая так называемые «субботники».