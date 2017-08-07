Недружественный шаг: Украина предупредила Варшаву о проблемах в отношениях из-за изображения в новом паспорте Польши

В Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерением польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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«Вызванному в МИД послу Республики Польша в Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов», - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве заявили, что Украина рассматривает такие намерения «как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства».

«Оценка исторических событий - дело историков. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которая навредила бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша», - отмечается в комментарии.

Как сообщалось ранее, к столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, расположенных в Вильнюсе (известные как Ворота Рассвета или Остра брама).

Литва на прошлой неделе уже отреагировала на эту инициативу – глава МИД вызвал временного посла Польши в Литве. "Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого не должно быть", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.