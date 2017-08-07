ГПУ завершила расследование в отношении мэра Бучи по подозрению в земельных махинациях

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в злоупотреблении служебным положением, в частности, действующим мэром города Буча Киевской области. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование по уголовному производству по подозрению действующих городского председателя и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в городе Буча Киевской области в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения», - говорится в сообщении.

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Как напомнили в ГПУ, уголовное производство было начато по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Следствие установило, что служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

Отмечается, что ГПУ письменно сообщено подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам, которыми располагает сторона обвинения.

«По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, и со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении главе города Буча Анатолию Федоруку и секретаря Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.

13 октября по ходатайству прокуратуры Печерский суд Киева избрал председателю и секретаря Бучанского горсовета меры пресечения в виде домашних арестов с запретом покидать места жительства с 22.00 до 7.00 с применением электронного средства контроля (так называемый «браслет»).

25 октября Печерский райсуд Киева отстранил Федорука от занимаемой должности мэра Бучи. 24 ноября Апелляционный суд Киева признал незаконным это решение. 21 декабря Печерский райсуд повторно избрал домашний арест как меру пресечения Федоруку.