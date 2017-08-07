Госсекретарь США увидел "определенную готовность" РФ к разрешению конфликта в Украине

08:59, 07 августа 2017
Политика
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Тиллерсон подчеркнул, что США намерены координировать действия со всеми сторонами, вовлеченными в украинский вопрос.

Рекс Тиллерсон / REUTERS

Российская Федерация продемонстрировала "некоторую готовность" к началу переговоров по разрешению "кризиса в Украине". Об этом по итогам встречи на Филиппинах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Associated Press.

По словам Тиллерсона, на встрече в Маниле российская сторона продемонстрировала "некоторую готовность" к началу переговоров о разрешении конфликта в Украине.

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Тиллерсон подчеркнул, что США намерены координировать действия со всеми сторонами, вовлеченными в украинский вопрос. Он также подтвердил наличие глубоких разногласий с Россией по конфликту в Украине.

Лавров, в свою очередь, после встречи заявил, что администрация Трампа отправляет своих новых спецпредставителей в Москву для переговоров по Украине.

Как сообщал УНИАН, после разговора с Лавровым Тиллерсон заявил, что США не оставят без реакции высылку дипломатов из России. Тиллерсон сообщил Лаврову, что США еще не решили, как именно отреагировать.

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Теги: #агрессия РФ в Украине#конфликт в Украине