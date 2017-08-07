США обещают отреагировать на высылку дипломатов из России

США дадут ответ на высылку дипломатов из России до 1 сентября. Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах, передает "Украинская правда" со ссылкой на AP.

Читайте такжеТиллерсон допустил ухудшение отношений США и РоссииТиллерсон сообщил Лаврову, что США еще не решили, как именно отреагировать. По его словам, он задал "несколько уточняющих вопросов" об этих российских действиях в ответ на новые санкции, принятые Конгрессом.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору. 30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть 755 американских дипломатов.