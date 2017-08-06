Арьев прокомментировал скандальное заявление чиновника ФРГ "сначала Донбасс, потом - Крым"

Глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от БПП Владимир Арьев отреагировал на слова представителя правительства Германии о том, что вопрос Крыма стоит поднимать только после нормализации конфликта на Донбассе.

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"То есть они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев, которые не скорились оккупации. Когда Европа молчала, зная о страданиях Украины после большевистской оккупации. Политика непротиводействии агрессорам закончилась Второй мировой. Вижу, уроки истории не умеют усваивать повсюду", - отметил Арьев на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступает против обсуждения вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.