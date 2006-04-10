Давыдович говорит, что его финансировали своевременно

В Украине расходы на парламентские выборы составили 631 млн. 234 тыс. грн., из которых 32 млн. 352 тыс. грн. были выделены в 2005 году и 598 млн. 882 тыс. грн. – в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ перед объявлением официальных результатов выборов.

«Финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, преобладающая часть средств была направлена на финансирование окружных избирательных комиссий – 524 млн. грн. (83% от общей суммы затрат).

Председатель ЦИК также сообщил, что местные выборы также были профинансированы в полном объеме.