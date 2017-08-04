Кортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИ
Автомобили с украинскими политиками регулярно нарушают правила дорожного движения.
Кортеж генпрокурора Юрия Луценко часто нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию.
Соответствующие факты неоднократно фиксировали журналисты программы "Схемы".
Так, в частности, случилось 11 июля, когда два авто "Тойота Кэмри", которыми пользуется глава ГПУ, двигались по Кловскому спуску в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, когда до заседания оставалось 10 минут.
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То же нарушение со стороны кортежа генерального прокурора, журналисты фиксировали еще дважды.
В частности, журналисты заметили, как, заезжая в главное управление СБУ, этот кортеж пересек двойную сплошную разметку, чтобы не ехать дальше разворачиваться на перекрестке.
Также журналисты стали свидетелями, как на улице Мечникова, "толкаясь" несколько минут в большой пробке, кортеж генерального прокурора в конце концов поехал по встречной полосе, пересекая двойную сплошную.
Редакция направила запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, по каким причинам кортеж генпрокурора систематически нарушает ПДД, но ответа не поступило.
Правила дорожного движения нарушают кортежи и других украинских политиков. Например, авто с бывшим главой Администрации президента, а теперь секретарем Национального инвестиционного совета Борисом Ложкиным повернуло на встречную полосу в переулке Рыльского. Через несколько минут внедорожник с Ложкиным попал в ДТП.
Кортеж с народным депутатом Игорем Котвицким, соратником главы МВД Арсена Авакова, несколько раз пересекал двойную сплошную полосу. Также автомобиль депутата регулярно стоит на тротуаре.
При этом, внедорожник, который сопровождает "Мерседес" с Котвицким, блокировал журналистов и мешал им проведению съемки.
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Также журналисты зафиксировали, как машины депутатов Игоря Кононенко, Евгения Геллера и Андрея Иванчука были припаркованы с нарушением на перекрестке. Нарушают ПДД кортежи лидера Радикальной партии Олега Ляшко, председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и другие.