Кортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИ

Кортеж генпрокурора Юрия Луценко часто нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию.

Соответствующие факты неоднократно фиксировали журналисты программы "Схемы".

Так, в частности, случилось 11 июля, когда два авто "Тойота Кэмри", которыми пользуется глава ГПУ, двигались по Кловскому спуску в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, когда до заседания оставалось 10 минут.

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То же нарушение со стороны кортежа генерального прокурора, журналисты фиксировали еще дважды.

В частности, журналисты заметили, как, заезжая в главное управление СБУ, этот кортеж пересек двойную сплошную разметку, чтобы не ехать дальше разворачиваться на перекрестке.

Также журналисты стали свидетелями, как на улице Мечникова, "толкаясь" несколько минут в большой пробке, кортеж генерального прокурора в конце концов поехал по встречной полосе, пересекая двойную сплошную.

Редакция направила запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, по каким причинам кортеж генпрокурора систематически нарушает ПДД, но ответа не поступило.

Правила дорожного движения нарушают кортежи и других украинских политиков. Например, авто с бывшим главой Администрации президента, а теперь секретарем Национального инвестиционного совета Борисом Ложкиным повернуло на встречную полосу в переулке Рыльского. Через несколько минут внедорожник с Ложкиным попал в ДТП.

Кортеж с народным депутатом Игорем Котвицким, соратником главы МВД Арсена Авакова, несколько раз пересекал двойную сплошную полосу. Также автомобиль депутата регулярно стоит на тротуаре.

При этом, внедорожник, который сопровождает "Мерседес" с Котвицким, блокировал журналистов и мешал им проведению съемки.

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Также журналисты зафиксировали, как машины депутатов Игоря Кононенко, Евгения Геллера и Андрея Иванчука были припаркованы с нарушением на перекрестке. Нарушают ПДД кортежи лидера Радикальной партии Олега Ляшко, председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и другие.