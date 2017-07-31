Добропорядочность многих кандидатов в состав Верховного суда Украины вызывает сомнения - посольство США

Добропорядочность многих кандидатов в состав Верховного суда Украины вызывает сомнения. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

«Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения», - говорится в сообщении.

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Также сказано, «Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую из кандидатур».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 со вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016.

После обнародования рейтинга кандидаты будут переданы на рассмотрение Высшего совета правосудия, который определит окончательный перечень кандидатов в новый Верховный суд. После соответствующего указа президента Украины эти кандидаты станут судьями Верховного суда.

18 июля 2017 члены Общественного совета добропорядочности выразили обеспокоенность, что участие одиозных судей в конкурсе в новый Верховный суд Украины создает риск для дальнейшей реформы судебной власти.