Троян назвал "фейком" информацию о своем задержании - СМИ

Замглавы МВД Вадим Троян в комментарии 112.ua в Facebook заявил, что информация, поданная ранее некоторыми СМИ о его якобы задержании на взятке, - фейк.

"Если бы так было, можно только представить, какое было бы кино", - сказал Вадим Троян.

Также Троян сообщил, что около двух недель назад к нему в дом проник вор, который впоследствии был задержан. И на фото, которым проиллюстрировано сообщение о якобы разоблачении Трояна во взяточничестве, он пишет пояснительную по факту ограбления.

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"Ко мне в дом проник вор. Мы его задержали и вызвали полицию. Около двух недель назад", - сообщил Троян.

Также "Украинская правда" сообщает, что сам Троян им заявил, что находится в отпуске.

"Это полная ложь. Я с 26 июля находится в отпуске. Сейчас на тренировке в спортзале на Подоле", - сказал Троян. Представитель МВД Артем Шевченко также опроверг слухи о задержании Трояна.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трояна взяли на взятке в 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ГПУ сообщила о подозрении члену общественной организации и помощнику чиновника МВД, которые требовали 1,5 млн грн взятки. Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в четверг, 27 июля, во время совершения преступления задержаны заместитель руководителя одной из общественных организаций и гражданин Украины, которые, действуя в сговоре совместно с помощником должностного лица МВД, требовали от представителя одного из предприятий указанную сумму.

Правоохранителями проведено 13 обысков с целью документирования противоправной деятельности подозреваемых.