Утешительный приз: Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова
14:21, 08 февраля 2017Политика
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Кабинет министров Украины назначил Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел.
Трояна назначили на должность в соответствии с решением Кабмина / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабмина Александр Саенко.
"Относительно кадровых вопросов - назначение госсекретарей не рассматривали. Кроме главы Нацполиции, заместителем министра внутренних дел назначен Троян", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, Кабинет министров назначил Сергея Князева главой Национальной полиции.
До этого временно исполняющим обязанности руководителя полиции был первый заместитель председателя НПУ Троян.
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