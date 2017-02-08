Утешительный приз: Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова

14:21, 08 февраля 2017
Политика
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Кабинет министров Украины назначил Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел.

Трояна назначили на должность в соответствии с решением Кабмина / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

"Относительно кадровых вопросов - назначение госсекретарей не рассматривали. Кроме главы Нацполиции, заместителем министра внутренних дел назначен Троян", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, Кабинет министров назначил Сергея Князева главой Национальной полиции.

До этого временно исполняющим обязанности руководителя полиции был первый заместитель председателя НПУ Троян.

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Теги: #Троян#Нацполиция