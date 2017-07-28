"Киборг", который защищал Донецкий аэропорт, стал победителем конкурса в Верховный Суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила победителей конкурса в Верховный суд. Среди победителей, кроме адвокатов и правозащитников есть и доброволец АТО. Об этом сообщает пресс-центр Высшей квалификационной комиссии судей.

Отмечается, что из списка утвержденных кандидатов только 120 человек стали победителями конкурса, среди которых судья-доброволец, который защищал Донецкий аэропорт.

«Среди победителей конкурса мы видим профессоров и преподавателей высших учебных заведений, судью-добровольца, который защищал Донецкий аэропорт, правозащитников с опытом работы в Европейском суде по правам человека, адвокатов, получивших образование в ведущих международных университетах. Надеюсь, что уже совсем скоро они станут новыми лицами украинского правосудия», – отметил Председатель ВККС Сергей Козьяков.

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Кроме того указывают, что во время оценивания участники конкурса составили профессиональные и психологические тесты, прошли проверки Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Общественного совета добродетелей и тому подобное, а сам конкурс начался 7 ноября 2016 года и для участия в нем зарегистрировались 1436 лица, 846 человек подали документы на участие, из которых к конкурсу было допущено 653, из них 625 – до прохождения квалификационного оценивания.

«Прошу прекратить мое участие в указанном конкурсе, поскольку я намерен подать заявление об отставке», – зачитал председатель комиссии Сергей Козьяков заявление Романюка.

В момент, когда принесли заявление Ярослава Романюка, уже зачитывали рейтинг кандидатов и было объявлено, что Романюк находится в нем на 25-м месте с 724,5 баллами.