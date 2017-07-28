Глава Верховного суда Романюк снялся с конкурса в новый ВСУ

Действующий председатель Верховного суда Ярослав Романюк снялся с конкурса в новый Верховный суд. Соответствующее заявление во время пленарного заседания зачитала Высшая квалификационная комиссия судей, сообщает Радио Свобода.

«Прошу прекратить мое участие в указанном конкурсе, поскольку я намерен подать заявление об отставке», – зачитал председатель комиссии Сергей Козьяков заявление Романюка.

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В момент, когда принесли заявление Ярослава Романюка, уже зачитывали рейтинг кандидатов и было объявлено, что Романюк находится в нем на 25-м месте с 724,5 баллами.

Комиссия заявление Романюка удовлетворила и прекратила его участие.

Как пишет Радио Свобода, ранее во время тестирования журналисты программы «Схемы» заметили, что нынешний председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк просто во время написания письменной работы выходил в коридор, чтобы дать указания охране, пообщаться с членом Высшей квалификационной комиссии и что-то попить. Уже после экзамена журналисты выяснили, что председателю нынешнего Верховного суда Украины досталось задание, которое было схоже с тем, которое он мог лично принимать как судья в прошлом году.

Ранее УНИАН сообщал, что председателя Верховного суда времен Януковича Ярослава Романюка, который и сейчас возглавляет этот суд, Высшая квалификационная комиссия судей Украины по результатам собеседования признала достаточно добропорядочным, чтобы войти в обновленный Верховный суд.