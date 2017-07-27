Указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили не опубликуют - АП

В Администрации президента Украины подтвердили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, и подчеркнули, что в соответствии с законодательством о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе АП.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ. В соответствии с законодательством о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Государственной миграционной службы Украины появились информация, из которой можно было сделать вывод о том, что Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины Саакашвили. В сообщении отмечалось, что полученные от грузинской стороны материалы, касающиеся Саакашвили проработаны ГТС Украины и рассмотрены Комиссией по вопросам гражданства при президенте Украины. «По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства», - отметили в ведомстве.

В то же время в сообщении прямо не было указано о лишении Саакашвили гражданства Украины. На уточняющий вопрос УНИАН руководитель пресс-службы ГМСУ Сергей Гунько не добавил никакой информации.