Миграционная служба подтвердила: Саакашвили потерял украинское гражданство - СМИ

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили потерял украинское гражданство. Эту информацию ТСН подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

Читайте такжеГрузия дважды обращалась к Украине по экстрадиции Саакашвили

По информации издания, Саакашвили теряет гражданство на основе п.2 ст.19 Закона "О гражданстве", а именно – на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В миграционной службе отмечают, что по поводу гражданства Саакашвили направил запрос в ГПУ нардеп Андрей Лозовой, прокуратура обратилась в службу. По запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.

Украинское гражданство Саакашвили предоставил своим указом президент Петр Порошенко в конце мая 2015 года. Накануне получения украинского паспорта Саакашвили был назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В декабре 2015 года его лишили гражданства Грузии.

На посту главы Одесской области Саакашвили проработал полтора года, после чего объявил об отставке, обвиняя президента в несоблюдении обещаний и продвижении на руководящие должности в райадминистрациях "старых коррупционеров". Тогда же бывший президент Грузии объявил о создании собственной политической силы, с которой пойдет на выборы в украинский парламент.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать бывшего президента страны Михаила Саакашвили и дважды получили официальный отказ.

Информацию о лишении его гражданства распространил ранее в среду народный депутат Игорь Мосийчук.