Саакашвили о лишении гражданства: буду добиваться законного права вернуться в Украину

Экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал лишение украинского гражданства.

Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, он является «простым украинцем» и его права игнорируют. «Я живу в Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить!», – заявил он.

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать какой-то статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!», – отметил Саакашвили, посетовав, что его лишили гражданства «украдкой», пока он отсутствует в стране.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 26 июля народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Позже СМИ сообщили, что эту информацию подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

В свою очередь глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько заявил, что он не подтверждает факт лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства. Однако через некоторое время Миграционная служба все-таки разместила на сайте сообщение о том, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении гражданства, вспоминая о Саакашвили, при этом по непонятным причинам избегая однозначных формулировок.