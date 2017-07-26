Порошенко: прецедент Siemens никогда больше не должен повториться

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение послов государств-членов ЕС наложить новые санкции против России за нелегальные поставки турбин Siemens на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом он написал на странице в Twitter.

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"Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов."Прецедент Siemens "должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться вновь!", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, послы ЕС расширили список санкций против России из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму. В санкционный список по России добавили 4 человека и три организации.