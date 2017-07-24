Переговоры "нормандской четверки": Порошенко, Меркель и Макрон говорили на английском языке, Путин - на русском

Разговор в "нормандском формате" президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели на английском языке, в то же время президент РФ Владимир Путин - на русском. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

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"Разговор в нормандском формате президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции. Путин говорил по-русски", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего телефонного разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Во время разговора Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году, призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории и в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона.

Макрон и Меркель подчеркнули недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности о создании так называемой «Малороссии».

Путин во время телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" вновь назвал инициированную Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".