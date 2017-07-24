Прекращение огня, недопустимость "Малороссии" и миротворцы на Донбассе: о чем говорила "нормандская четверка"

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с лидерами «нормандской четверки» президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведение сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

«Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории», - говорится в сообщении.

При этом Порошенко заявил, о важности введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

«... освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко», - отмечается в сообщении.

В то же время президент Франции и канцлер Германии подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, в частности относительно создания так называемой «Малороссии».

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«Во время двухчасового разговора было договорено согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата», - отмечается на сайте украинского президента.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры "нормандской четверки" провели анонсированную телефонный разговор. Разговор начался около полудня. В частности, в телефонных переговорах принимали участие президент Украины Петр Порошенко, лидер РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "традиционно по результатам этого телефонного разговора предоставим информацию". Песков уточнил, что телефонный разговор начался примерно в полдень по московскому времени. "Как правило, такие разговоры довольно сложны в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они продолжаются достаточно долго", - отметил представитель Кремля.