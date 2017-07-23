"Кремлю верить нельзя": Климкин назвал скандал вокруг Siemens уроком для бизнеса

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что скандал вокруг доставки газовых турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Крым станет уроком бизнеса.

Об этом говорится в его статье на сайте "Европейской правды".

«Для многих бизнесменов этот скандал будет серьезным уроком на будущее: «наперсточники» никогда не станут партнерами, с которыми можно иметь дело. Кремлю верить нельзя», - подчеркнул Климкин.

По его словам, украинская сторона предупреждала компанию Siemens, Федеральное правительство Германии и европейские институты и указывала «на дыры» в санкционном режиме.

«Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев там удалось избежать. Но в случае с Siemens его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи», - отметил он.

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По словам Климкина, «горькая правда заключается в том, что отныне газотурбины Siemens будут помогать вору обустраивать захваченные территории». «И мы не можем рассматривать этот случай иначе, как соучастие в агрессии Кремлевского режима против Украины», - заявил глава МИД.

«Единственный выход - откровенное и публичное расследование и наказание всех соучастников - правовое, политическое и репутационное. Именно этого Украина потребует от Siemens, немецкого правительства и евроинститутов», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые летом 2016 закупила для проекта в Тамани.

Компания Siemens заявила, что турбины были незаконно перемещены на полуостров. Также компания инициировала процесс прекращения действия лицензионных соглашений с российскими компаниями в сфере поставки оборудования для электростанций.