Климкин о поставках турбин Siemens: любое сотрудничество с РФ – взаимодействие с мошенниками

Ситуация с поставками в оккупированный Крым турбин производства Siemens вопреки санкциям доказывает, что РФ обманывает партнеров по бизнесу.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией – это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю далее", – сказано в сообщении, которое сопровождает тег Siemens.

Напомним, агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что, несмотря на санкции Евросоюза, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из отечественных компонентов. Строящая ТЭС в Крыму "дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" сообщила, что купила четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке. Однако позже Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, были перемещены в Крым. Siemens инициирует уголовное расследование и подал иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.