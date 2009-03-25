Яценюк: у нас всюду коррупция

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что судебная реформа в Украине должна проводиться вместе с общей правовой реформой.

Об этом он сказал во время встречи с судьями Харьковского апелляционного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “судебная система нуждается в реформе, но ее нужно проводить вместе с общей правовой реформой в Украине”. «Ее нужно осуществлять, начиная с системы избрания судей, подчеркиваю: не назначения, а избрания, и заканчивая механизмами контроля за вынесением судебных решений и ответственности судей за те или иные решения, которые они приняли», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня проблема коррупции существует не только в судебной системе. “Коррупция у нас есть и в правительстве, и в местной власти, и в милиции, и правоохранительной системе – у нас всюду коррупция», - заявил он.