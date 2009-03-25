Тимошенко попросит разрешения "разбросать" гостей ЧЕ-2012 по Украине

Федерация футбола, Кабинет министров Украины и власти города Донецк намерены обратиться к УЕФА за разрешением использовать гостиничный потенциал удаленных от игровых стадионов городов при проведении футбольного чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Мы будем совместно с Федерацией футбола и Кабинетом министров обращаться в УЕФА по таким вопросам: допустим, если будут после группового турнира четвертьфинальные и полуфинальные матчи в городе Донецк, то в этом случае задействовать гостиничный потенциал более удаленных городов от Донецка, таких как Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Луганск», - сказал мэр.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос о том, чтобы задействовать аэропорты Днепропетровска, Луганска и Мариуполя.