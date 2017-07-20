Лукашенко прибыл в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает сайт президента Республики Беларусь.

В сообщении также говорится, что программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

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"Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", - сказано в сообщении.

Кроме того, одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в столице Украины президента Беларуси встречают пикетом, участники которого держат плакаты с портретами Путина и Лукашенко с подписью "Два сапога пара".