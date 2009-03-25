В КИУ понимают, что переход Попова на Банковую несет репутационные риски

В Комитете избирателей Украины (КИУ) рассчитывают, что назначение его бывшего руководителя Игоря ПОПОВА заместителем главы Секретариата Президента не отразится на репутации организации.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал пресс-секретарь КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

«Когда Игорь ПОПОВ получил предложение, он советовался с нами со всеми. Были, конечно, разные мнения - кто-то поддерживал, кто-то воздерживался, потому что все понимали, что такое назначение представляет для организации репутационные риски. Собственно, так и получилось, но я хочу подчеркнуть, что в Комитете избирателей работает большая команда, а не только Игорь ПОПОВ», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Пресс-секретарь КИУ подчеркнул, что за 15 лет своей деятельности организация создала более 100 отделений разного уровня во всех регионах страны. «У нас тысячи активистов. За годы своей деятельности многие активисты Комитета избирателей стали народными депутатами, депутатами местных уровней, мэрами, журналистами. Наша организация всегда была кузницей кадров», - пояснил он.

Между тем, по словам А.ЧЕРНЕНКО, в настоящее время еще преждевременно говорить о возможных кандидатурах на должность главы правления Комитета избирателей Украины. «Мы приняли и поняли выбор Игоря ПОПОВА. В ближайшее время организация на заседании правления изберет нового руководителя. Пока никаких потенциальных кандидатур я не могу назвать, внутри организации проходят дискуссии по этому поводу», - сообщил пресс-секретарь КИУ, не уточнив возможной даты проведения заседания правления КИУ.

«В связи с назначением И.ПОПОВА в нашей организации нет никаких противоречий, обид, ссор или раскола. Все происходит в конструктивном русле», - подчеркнул А.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил И.ПОПОВА заместителем главы Секретариата Президента - Представителем Президента в Верховной Раде. Накануне И.ПОПОВ сложил с себя полномочия председателя Комитета избирателей Украины.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ), созданная 20 февраля 1994 года, позиционирует себя независимой общественной организацией, нейтральной к политическим партиям и избирательным блокам.

В качестве своей миссии КИУ называет активизацию граждан к участию в управлении государством и реализации их конституционных прав. Организация проводит мониторинг избирательных кампаний в Украине, а также мониторинг деятельности избранных лиц и демократических институций, что включает у себя: анализ выполнения предвыборных обещаний и соответствия их деятельности общепринятым демократическим нормам. Высшим руководящим органом КИУ является съезд, который сзывается не реже одного раза в 3 года. В период между съездами высшим органом управления организации является Правление КИУ, которое собирается не реже 3 раз в год. Правление КИУ состоит из председателя и его заместителей, а также членов правления, которые возглавляют областные отделения организации.

Правление КИУ избирает председателя правления, утверждает его заместителей, назначает исполнительного директора, принимает решение о ликвидации или реорганизации местных ячеек.