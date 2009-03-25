В МИД решили, что "Восточное партнерство" ЕС нужнее, чем Украине

Ключевым событием в рамках инициативы „Восточное партнерство” будет проведения запланированного на 7 мая 2009 года инаугурационного саммита.

Об этом сообщил во время заседания пресс-клуба МИД Украины директор департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

По его словам, Украина готова принимать участие “в имплементации “Восточного партнерства” там, где это способствует нашему курсу на европейскую интеграцию”. По его словам, “Восточное партнерство” на сегодня ЕС нужно может даже больше, чем Украине”. Он отметил, что ЕС “четко понимает, что европейская политика соседства во многих аспектах не срабатывает” и поэтому ЕС нужна новая политика, которая будет иметь новые механизмы, - более эффективные для приближения стран, которые являются “соседями Европы”.

П.КЛИМКИН выразил надежду, что когда будет председательствовать Швеция в ЕС (сегодня председательствует Чехия - УНИАН), которая является инициатором идеи “Восточное партнерство”, то “мы надеемся, что наши шведские друзья сделают достаточно много для того, чтобы придать идеям, которые нам особенно нравятся в рамках “Восточного партнерства” особый толчок”.

Он отметил, что в решении Европейского Совета по “Восточному партнерству” от 19-20 марта этого года есть “послабление амбициозности” относительно введения безвизового режима. В то же время он отметил, что “для Украины это не критично, поскольку Украина уже находится в стадии безвизового диалога с ЕС”. По его словам, это может привести к уменьшению привлекательности “Восточного партнерства” для других стран.