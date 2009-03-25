Ющенко не упускает ни одного повода похвалить СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с 17-й годовщиной со дня образования СБУ.

Как подчеркнул глава государства, за это время Служба утвердила себя как главный орган системы национальной безопасности Украины, действенный инструмент защиты ее суверенитета и территориальной целостности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

“Высоко оцениваю вашу деятельность, направленную на противодействие проявлениям сепаратизма и экстремизма, предотвращение террористических угроз, борьбу с коррупцией. Чрезвычайно большое общественное значение имеет робота СБУ по восстановлению исторической правды и справедливости”, - говорится в поздравлении Президента, текст которого размещен на его сайте.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, сегодня Украина активно развивается как демократическое правовое государство, и важной составляющей этого процесса является превращение СБУ в современную и эффективную спецслужбу европейского образца, способную своевременно формировать адекватные ответы на имеющиеся и потенциальные вызовы национальной и международной безопасности. Президент выразил уверенность в успешном выполнении сотрудниками СБУ поставленных задач.

“Убежден, что мощный потенциал Службы, ваши высокие профессиональные и моральные качества, ответственность и мужество, верность чести и присяге всегда будут надежной опорой в защите интересов нашей Родины”, - отметил В.ЮЩЕНКО и поблагодарил сотрудников СБУ за преданное служение народу Украины.