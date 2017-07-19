В Еврокомиссии назвали Польшу и Украину "двумя разными мирами"

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс сравнил Польшу и Украину, назвав их разными мирами из-за коррупции и отсутствия верховенства права в последней.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал, когда вспоминал ситуацию в Польше времен освобождения от коммунизма.

Тиммерманс отметил, что тогда поляки выбрали "верховенство права, демократию, открытость, свободу средств массовой информации, рыночную экономику и возможности для всех". "Это выбор, который был сделан польским народом, когда они освободили себя от коммунистического давления. Не мы это сделали, поляки это сделали, начав в Гданьске. Люди, которыми мы можем только восхищаться, такие как Лех Валенса. Они это сами сделали. Но Европейский Союз помог ", - подчеркнул вице-президент ЕК.

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По его убеждению, тогда ситуация в Польше была подобна ситуации в Украине - "экономически, социально, своего рода политически". "Сейчас посмотрите на разницу. Это два разных мира. Частично это потому, что у нас есть верховенство права. Потому что у нас есть независимые судьи. Потому что с коррупцией можно бороться независимым судом. Поэтому в Польше нет олигархов, поэтому в Польше нет коррумпированного общества, которое является бичом для народа Украины", - заметил Тиммерманс.