Еврокомиссия поддерживает введение безвизового режима с Украиной - МИД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, вопрос о перспективах либерализации Европейским Союзом визового режима для граждан Украины обсудили сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин и первый вице-президент Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституциональных отношений, верховенства права и Хартии фундаментальных прав Франс Тиммерманс.

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Климкин проинформировал о прогрессе Украины в практической имплементации реформ, подчеркнув выполнение Украиной всех обязательств, предусмотренных Планом действий по визовой либерализации.

«Тиммерманс, в свою очередь, отметил полную поддержку Европейской Комиссией скорейшего введения безвизового режима с Украиной», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

9 октября Климкин выразил надежду, что ЕС в октябре-ноябре вынесет положительное решение относительно введения безвизового режима с Украиной.