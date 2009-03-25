Тимошенко поедет в Москву мириться с Путиным?

Депутат от БЮТ Александр Гудыма заявил, что премьер-министр Юлия Тимошенко может осуществить визит в Москву для переговоров по модернизации ГТС Украины.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Я думаю, что спустя некоторое время будет визит Юлии Владимировны в Москву, и Россия перехватит инициативу у Евросоюза относительно ГТС. Но не относительно ее отчуждения, а относительно модернизации", - заявил депутат.

Отвечая на вопрос, может ли быть пересмотрено газовое соглашение с Россией после международной конференции в Брюсселе, Гудыма отметил: "Когда Россия отпустила Украину в свободное рыночное плавание, и подписала контракт с Украиной на 10 лет, в тех контрактах нет ни единого слова, что объемы и цены на газ зависят от настроений или от заявлений политиков".

Также, комментируя возможность изменения формы собственности ГТС Украины, депутат сказал: "Перед президентскими выборами и власть, и оппозиция не скажут ни единого слова о возможности изменения формы собственности украинской ГТС".

"И аренда, о которой говорил господин Путин, также невозможна. В ближайшие годы...никто не будет ставить вопрос об изменении формы собственности ГТС", - уверен Гудыма.

Кроме того, на вопрос, может ли считаться реорганизацией, которая запрещена законом, оформление ГТС в отдельную хозяйственную единицу, он ответил: "Надо вносить изменения в законодательство".

Украинская правда