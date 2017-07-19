Полторак заверил, что на сегодня боевики не готовятся к наступательным действиям

Угрожающих ситуаций относительно Донбасса, в том числе каких-либо действий противника для проведения наступательных действий украинская сторона на сегодня не видит. Об этом сообщил журналистам министр обороны Степан Полторак перед заседанием правительства.

Читайте такжеМинобороны планирует увеличить группировку войск на юге Одесской областиПо его словам, ситуация в зоне АТО сохраняется, примерно, на одном уровне - до 20 обстрелов.

«Конечно, эти обстрелы происходят на таких угрожающих направлениях... Но угрожающих ситуаций на востоке Украины, формирования группировок противника для проведения наступательных действий мы пока не видим. Ситуацию мы контролируем, она под контролем», - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, 18 июля главарь боевиков "ДНР" Захарченко заявил о создании "Малороссии". Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, такое заявление свидетельствует о желании московских «стратегов» опять возобновить продвижение военной агрессии на запад и втянуть в войну новые области Украины.