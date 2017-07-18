"Почему вы три года молчите?": Навальный на дебатах спросит Стрелкова, кто сбил MH17 над Донбассом (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время дебатов с бывшим "полевым командиром" "ДНР" Игорем Стрелковым планирует задать ему вопрос, кто сбил MH17 в небе над Донбассом. Об этом говорится в опубликованном Навальным ролике на его сайте.

По словам оппозиционера РФ, дебаты будут разбиты на три тематические части: коррупция; отношения с Западом; Украина, Донбасс, Крым.

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"Я не могу не спросить о сбитом "Боинге", в нем погибли 298 невинных людей. Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Почему вы три года молчите, слушаете лживую пропаганду об украинском истребителе, израильской ракете, бомбе ЦРУ и несвежих трупах? Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - спросил Навальный в ролике.

Дебаты Навального и Стрелкова пройдут 20 июля, начнутся они в 20:00.

Как сообщал УНИАН, бывший "полевой командир" "ДНР" Игорь Стрелков вызвал на публичные политические дебаты российского оппозиционера Алексея Навального.