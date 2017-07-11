Террорист Стрелков вызвал Навального на дебаты (видео)

Бывший "полевой командир" "ДНР" Игорь Стрелков вызвал на публичные политические дебаты российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем блоге сообщил сам Навальный.

"Целью дебатов он (Стрелков, - УНИАН.) видит доказать, что я не являюсь ни патриотом, ни националистом, ни даже оппозиционером, и обозначает три главные темы дискуссии:

1. Как же я смогу победить коррупцию, став президентом?

2. Моя позиция в отношении западных партнёров России.

3. Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом?", - говорится в сообщении оппозиционера РФ.

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Он утверждает, что ему есть что сказать на эти темы, поэтому он готов участвовать в дебатах. "Постараюсь в ходе этих дебатов доказать, что я наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами", - отметил Навальный.

Дата, формат и прочие подробности о предстоящих дебатах будут объявлены позже.

Как сообщал УНИАН, Навальный не сможет баллотироваться в президенты России: Кремль через суд не допустил его к выборам.