У Литвина говорят, что дополнительный тормоз спикеру ВР не нужен

Введение двухпалатного парламента на практике будет означать “разрушение единого законодательного и высшего представительского органа в Украине”.

Об этом сказал народный депутат Украины из фракции Блока Литвина, заместитель председателя Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ, комментируя инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о введении двухпалатного парламента.

Как сообщает пресс-служба Народной партии, О.ЗАРУБИНСКИЙ заявил, что предложение создать в Украине двухпалатный парламент «не является новым». Он отметил, что «В.ЮЩЕНКО повторяет то, на чем в свое время настаивал Л.КУЧМА”. По его словам, “в украинских условиях эти предложения являются контрпродуктивными”. “И не только потому, что двухпалатный парламент в унитарном государстве – это сомнительная вещь, но и потому, что верхняя палата станет дополнительным тормозом в плане оперативности принятия решений и эффективности их реализации”, - добавил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в интервью “5 каналу” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступил за создание двухпалатного парламента.

По его словам, верхняя палата парламента должна была бы представлять интересы украинских регионов. «Я убежден, что каждая территория хотела бы знать, что у нее есть три депутата, которые представлены в верхней палате, которые представляют территорию и через них территория может проводить контакт между высшей властью и территорией», – сказал В.ЮЩЕНКО.