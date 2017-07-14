Саммит Украина-ЕС: у Порошенко рассказали, почему не удалось принять итоговую декларацию

Итоговая декларация саммита Украина – ЕС, который состоялся в Киеве, не была принята ввиду отсутствия консенсуса.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

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"Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание, был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ – это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации", – сказал он.

Елисеев отметил, что поскольку в проекте итоговой декларации не удалось зафиксировать более дальновидные цели, то стороны "решили сконцентрироваться на более конкретных результатах, тех конкретных шагах, которые позволят украинским гражданам получить все выгоды от европейской интеграции".

12 июля Официальный журнал Европейского союза обнародовал решение об окончательной ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.