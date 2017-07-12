Комитет Рады рекомендует избрать аудитора НАБУ из четырех кандидатов, Брауна не поддержали

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины из четырех кандидатов, при этом кандидатуру Найджела Брауна члены комитета не поддержали.

Как передает корреспондент УНИАН, комитет заслушал всех 8 кандидатов. После собеседований члены комитета провели рейтинговое голосование.

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Предложенный ранее фракцией "Блок Петра Порошенко" Браун получил 5 голосов; юрист и исполнительный юрист Украинского Хельсинкского союза Аркадий Бущенко - 3; заслуженный юрист, адвокат и профессор, заведующий кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергей Гончаренко - 9; прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГНС Управления надзора в уголовном производстве города Киева Евгений Дудко получил 3 голоса; пенсионер Валерий Небога - 3; профессор кафедры правосудия КНУ им. Шевченко Александра Яновская - 13.

Также с помощью Skype-связи комитет пообщался с гражданкой США, украинкой по происхождению, адвокатом Мартой Борщ и испанским прокурором Карлосом Кастресана (они получили по 9 голосов).

Комитет утвердил рекомендацию вынести на дальнейшее голосование Верховной Рады по выбору аудитора Яновскую, Кастресана, Борщ и Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный комитет ВР, ни Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции «Народный фронт» и «БПП», не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности. Браун подал заявку на повторный конкурс.

В конкурсе приняли участие гражданка США Борщ и испанец Кастресана. Их обоих рекомендовал Реанимационный пакет реформ.

Украинский Хельсинкский союз вместе с Конгрессом национальных общин Украины рекомендовал профессора кафедры правосудия КНУ им. Шевченко Яновскую и заслуженного юриста, адвоката и профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Гончаренко, а также юриста и исполнительного юриста Украинского Хельсинкского союза Бущенко.

У двух кандидатов отсутствуют рекомендации, они являются самовыдвиженцами. Это прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГНС Управления надзора в уголовном производстве г. Киева Дудко и пенсионер Небога.