Лавринович: закон о ВСК вступит в силу завтра

Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» вступит в силу только после опубликования его в официальном издании.

Об этом сказал в интервью УНИАН первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что «закон вступит в силу тогда, когда будет опубликован в официальном издании, то есть это состоится завтра».

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что «с завтрашнего дня закон вступит в силу, и его нормы можно применять».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, на сайте ВР был обнародован закон о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады.