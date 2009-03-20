Яичница на голове мэра Симферополя стоит 119 гривен

Суд назначил депутату Симферопольского городского совета Натальи ЛАНТУХ, которая накануне разбила несколько яиц и вылила их на голову мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО в знак протеста против снятия Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета, административное наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 119 грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону сама Н.ЛАНТУХ, Железнодорожный районный суд Симферополя сегодня на заседании признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса Украины об админправонарушениях (мелкое хулиганство) и назначил штраф.

Депутат намерена подать апелляцию на решение суда.

Н.ЛАНТУХ заявили, что ее «политическая акция» не соответствует «формулировкам административного кодекса о том, что такое хулиганское действие». «Хулиганское действие предполагает беспричинность, нарушение общественного порядка... У меня был затянувшийся конфликт с ним (мэром) на политической базе, было несогласие с его позицией по некоторым вопросам. Личные отношения – совершенно нормальные. (Мои действия) были политической акцией в знак протеста против нарушения регламента городского совета, неуважения прав депутатов», – сказала Н.ЛАНТУХ.

Как сообщал УНИАН, 43 депутата путем тайного голосования бюллетенями 19 марта на сессии горсовета отправили В.БЛИНОВА в отставку. После чего Н.ЛАНТУХ подошла к мэру и вылила ему на голову несколько яиц. Депутат заявила, что ее поступок был спонтанным, это «крик души» и протест против фарса в горсовете.

Г.БАБЕНКО обратился в милицию по факту инцидента. Мэр назвал действия депутата хулиганскими, при этом с иронией отметил, что ему, хотя он и не просил, сделали яичную маску, которая, как говорят женщины, полезна для волос.