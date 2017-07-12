Решение о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной появилось в Официальном журнале ЕС

Европейский Союз обнародовал решение, которым окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, в Официальном журнале.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение обнародовано в среду на сайте Официального журнала ЕС.

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Таким образом, Соглашение об ассоциации вступит в силу с 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Совет Евросоюза окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.