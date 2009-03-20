Черновецкий считает себя не менее великим, чем Достоевский и Энштейн...

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил письмо от Министерства здравоохранения Украины с предложением пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ сегодня в мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Киева обратился к В.ЧЕРНОМЫРДИНУ как дуайену с просьбой дать оценку решению временной следственной комиссии парламента провести психиатрическую экспертизу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Ужас в том, что вчера мы получили письмо от Минздрава, которое тоже подключилось к преследованию Киевского мера, чтобы я прошел психиатрическую экспертизу», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он высказал надежду, что у посла нет сомнений по поводу того, что он здоров.

«Я абсолютно здоров, я не боюсь экспертиз, но ужас состоит в том, что наше законодательство предусматривает насильное отстранение меня от должности, если экспертиза признает меня невменяемым», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он отметил, что не пойдет ни на какую экспертизу. «Конечно, я никогда ни на какую экспертизу не пойду – это мое принципиальное решение, потому что люди способные всегда имеют странности. Это свойство людей великих», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, приведя в пример Достоевского, Эйнштейна и Ломоносова. По словам мэра, гениальность всегда граничит с безумием. «Это чистая правда, нет в мире ни одного выдающего политика, бизнесмена, который не был бы странным, потому что очень много дел», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что по рейтингам он входит в десятку самых влиятельных людей в Украине и его роль в политической и экономической деятельности будет повышаться.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в понедельник В.ЧЕРНОМЫРДИН получит его официальное обращение с просьбой дать оценку решениям парламентской комиссии о проведении психиатрической экспертизы Киевского градоначальника.

«Я бы хотел, чтобы вы дали оценку этим жутким событиям, потому что это ведь только начало. Если репрессии в отношении меня получат дальнейшую реализацию – это грозит и другим людям, которые рубят сук, на котором сидят», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом он добавил, что обращается к В.ЧЕРНОМЫРДИНУ как дуайену и очень влиятельной фигуре среди других дипломатов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, что у нас через тюрьму проходят почти все выдающиеся политики, но «психушка страшна тем, что меня на всю жизнь могут посадить за решетку с психически ненормальными людьми. Так что сделать из меня сумасшедшего для нынешней власти в Украине - не проблема».

В свою очередь В.ЧЕРНОМЫРДИН пообещал отреагировать на просьбу мэра, но отметил, что это - внутреннее дело Украины. «Но вопрос демократии, это серьезный вопрос. Демократии мы все учимся сегодня и нужно осторожно обращаться с этим словом, а особенно с действиями, которые стоят за этим словом. Я думаю, что мы выскажем свою позицию», -сказал посол России.

Справка УНИАН. 12 марта с. г. на заседании временной следственной комиссии Верзховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевсовета и КГГА единогласно было принято решение о проведении психиатрической экспертизы председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Об этом сообщил депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ.