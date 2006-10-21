Конгресс украинских националистов переходит в оппозицию

Главный провод Конгресса украинских националистов принял решение о переходе в оппозицию к антикризисной коалиции и правительству Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Сегодня, когда изменяют национальным интересам Украины, когда встает угроза национальной безопасности государства со стороны антикризисной коалиции и правительства ЯНУКОВИЧА, мы заявляем о переходе в оппозицию к антиукраинским силам», - отметил лидер КУН народный депутат Украины Алексей ИВЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КУН, в своей речи А.ИВЧЕНКО подчеркнул, что «члены антикризисной коалиции действуют сегодня не в интересах Украины, а ездят за заданиями в Москву».

«За три месяца деятельности антикризисной коалиции мы видим, что ее участники фактически игнорируют выполнение Универсала национального единства, под которым они поставили свои подписи, и возвращаются к выполнению тех антиукраинских лозунгов, с которыми они шли на выборы», - отметил председатель КУН.

Главный провод КУН также выразил решительный протест в связи с развертыванием в России антигрузинской кампании. «Подобные агрессивные действия нынешней российской власти являются непосредственным продолжением политики российского самодержавия как «жандарма Европы», а также кровавой диктатуры комуно-большевицкого режима», - заявил заместитель председателя КУН, народный депутат Украины Евгений ГИРНИК.